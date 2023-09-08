Сегодня, 8 сентября, челябинская молодежка «Белых медведей» одержала вторую победу подряд в чемпионате МХЛ. «Черно-белые» в гостях обыграли «Локо-76» из Ярославля со счетом 2:1. В составе челябинцев отличились Никита Телегин и Дмитрий Киржаков, сообщает пресс-служба ХК «Белых медведей».
Челябинским хоккеистам понадобилось всего 33 секунды, чтобы открыть счет в матче. Андрей Матюшин вошел в зону соперника и отдал передачу на Никиту Телегина, который переиграл вратаря.
Во втором отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Дмитрий Киржаков удвоил преимущество для «черно-белых», однако через пару минут хозяева сократили отставание. В третьем отрезке матча южноуральские хоккеисты сыграли по счету и довели дело до победы.
«Второй матч в гостях для нас получился ничуть не легче, чем первый. Много играли в меньшинстве, соперник действовал активно. Обе команды играли в атакующий хоккей, было много опасных бросков, но в прошедших двух играх у нас здорово себя проявили голкиперы: Руслан Хажеев и Данил Мошаров. Повторюсь, что для нас это отличный опыт, так как для многих ребят здесь прошедшие матчи были первыми на таком уровне. Особенно ценны такие встречи, где все решается с преимуществом в одну шайбу», — прокомментировал главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.
Следующий матч «Белые Медведи» проведут 13 и 15 сентября. «Черно-белые» на домашней арене сыграют против «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города