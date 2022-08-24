Хоккеистки «Белых медведиц» Виктория Федорова, Софья Бойченко и защитники школы Сергея Макарова София Стафеева, Тамара Жордочкина вызваны в женскую молодежную сборную России U18. Спортсменки начали подготовку к Кубку Дмитрия Солунского, который пройдет в подмосковном Дмитрове с 5 по 10 сентября, сообщает пресс-служба ЖХК «Белых медведиц».
21 августа в УТЦ «Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор команды, участие в котором принимают 28 хоккеисток (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих). В программе сбора — занятия на льду, в атлетическом и тренажерном залах. 4 сентября сборная отправится в Дмитров.
На Кубке Дмитрия Солунского женская молодежная сборная выступит в группе В вместе с клубами ЖХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород) и «КРС Ванке Рэйз» (Шэньчжен, Китай). В группе А будут играть «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург), МСМО «7.62» (Московская область), СКСО (Екатеринбург) и «Торнадо» (Московская область).
Расписание матчей женской молодежной сборной России:
5 сентября, 13:00. «КРС Ванке Рэйз» — Россия Ж U18
6 сентября, 10:00. «Торпедо» — Россия Ж U18
9 сентября пройдут полуфинальные матчи, в которых встретятся по две лучшие команды из каждой группы, а также матч между командами, занявшими третьи места в своих группах. Матчи за 5-е и 3-е место, а также финал турнира пройдут 10 сентября.
Напомним, что стал известен календарь матчей в Женской хоккейной лиге сезона‑2022/2023. Челябинский клуб «Белые медведицы» откроет чемпионат 19 сентября в Воскресенске.
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