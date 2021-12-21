Челябинские хоккеистки выступят на женском молодежном чемпионате мира

Яна Крашенинина и Анастасия Шабалина вызваны в сборную России U18

В УТЦ «Новогорск» стартовал тренировочный сбор женской молодежной сборной России U18 (хоккеистки до 18 лет) перед женским молодежным чемпионатом мира, который пройдет в Швеции с 8 по 15 января 2022. В состав национальной команды вошли хоккеистки «Белых Медведиц» Яна Крашенинина и Анастасия Шабалина, сообщает Федерация хоккея России.



Для подготовки к турниру тренерский штаб вызвал 28 хоккеисток (3 вратаря, 8 защитников и 17 нападающих). В программе тренировок — занятия на льду, в тренажерном и игровом залах.



21 и 22 декабря команда проведет две контрольные встречи с женской сборной Китая. Сбор продлится до 2 января, после чего команда отправится в Швецию, где проведет заключительный этап подготовки к турниру.



Женский молодежный чемпионат мира пройдет с 8 по 15 января 2022 года в шведских городах Мьёльбю и Линчёпинг. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А против команд Финляндии, Канады и США.



Расписание матчей сборной России на ЖМЧМ-2022:

8 января, Канада — Россия

9 января, Россия — США

11 января, Финляндия — Россия



Отметим, что четвертьфинальные матчи состоятся 12 января, полуфинальные — 14 января. Матч за 3-е место и финал пройдут 15 января.

