В УТЦ «Новогорск» стартовал тренировочный сбор женской молодежной сборной России U18 (хоккеистки до 18 лет) перед женским молодежным чемпионатом мира, который пройдет в Швеции с 8 по 15 января 2022. В состав национальной команды вошли хоккеистки «Белых Медведиц» Яна Крашенинина и Анастасия Шабалина, сообщает Федерация хоккея России.
Для подготовки к турниру тренерский штаб вызвал 28 хоккеисток (3 вратаря, 8 защитников и 17 нападающих). В программе тренировок — занятия на льду, в тренажерном и игровом залах.
21 и 22 декабря команда проведет две контрольные встречи с женской сборной Китая. Сбор продлится до 2 января, после чего команда отправится в Швецию, где проведет заключительный этап подготовки к турниру.
Женский молодежный чемпионат мира пройдет с 8 по 15 января 2022 года в шведских городах Мьёльбю и Линчёпинг. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А против команд Финляндии, Канады и США.
Расписание матчей сборной России на ЖМЧМ-2022:
8 января, Канада — Россия
9 января, Россия — США
11 января, Финляндия — Россия
Отметим, что четвертьфинальные матчи состоятся 12 января, полуфинальные — 14 января. Матч за 3-е место и финал пройдут 15 января.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города