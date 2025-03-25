Челябинские хоккеистки выиграли бронзу на турнире в Сочи

Призерами соревнований стали девушки из спортшколы имени Сергея Макарова

Воспитанницы челябинской хоккейной спортшколы имени Сергея Макарова ярко выступили на всероссийских соревнованиях в Сочи. Южноуральская команда стала бронзовым призером турнира среди девушек до 15 лет, а Николь Езерская была признана лучшим вратарем, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Турнир прошел на льду образовательного центра «Сириус» в Сочи. Здесь лучшие 10 команд страны разыграли медали всероссийских соревнований по хоккею среди девушек до 15 лет. Челябинскую область на турнире представила команда, составленная из спортсменок СШОР им. С. Макарова.

Челябинские хоккеистки успешно показали себя в турнире, уступив лишь соперницам из Москвы и Московской области. А еще организаторы соревнований отметили яркую игру голкипера южноуральской команды Николь Езерской. Они признали ее лучшим вратарем турнира. Занимаются челябинские хоккеистки под руководством тренера Александра Роднова.