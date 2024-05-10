Челябинские хоккеистки вернулись с соревнований с «Бриллиантовым кубком»

Спортсменок встретили в столице Южного Урала

Сегодня, 10 мая, в столицу Южного Урала с «Бриллиантовым кубком» приехала хоккейная команда «Челябинские волчицы». Они заняли первое место на всероссийских финальных соревнованиях «Золотая шайба» среди команд девушек 2010-2011 годов рождения.



Финал «Золотая шайба» прошел в городе Чайковский. Второе место заняла «Московская академия хоккея» (Москва), а третье — «Серовские девчата» (Свердловская область).

Тренер-преподаватель хоккейной школы им. Сергея Макарова Александр Роднов рассказал, что последний матч был напряженным. Однако воспитанницы сделали все, чтобы выиграть.

«Накал страстей был до последней минуты», — рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» тренер.

Он также отметил, что перед матчем важен настрой спортсменок. Хоккеистки должны выходить на лед без страха перед соперницами.