Челябинские хоккеистки стали призерами турнира «Золотая шайба»

Серебряные медали девушки завоевали на соревнованиях в городе Чайковском

В городе Чайковском завершились Всероссийские финальные соревнования «Золотая шайба» среди команд девушек 2008—2010 годов рождения. Успешно выступили в турнире хоккеистки команды «Челябинские волчицы», завоевавшие серебряные медали, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Турнир в Чайковском собрал 15 сильнейших команд страны. Достойно в нем выступили спортсменки Челябинской области. Они успешно прошли предварительный этап, вышли в плей-офф, вышли в финал и стали в итоге серебряными призерами соревнований.

Победу одержала команда из Московской академии хоккея. Она и завоевала «Бриллиантовый кубок». Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Российской Федерации и министерства физической культуры и спорта Пермского края.