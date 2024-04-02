Челябинские хоккеистки стали призерами Спартакиады учащихся России

Команда на базе спортшколы имени Сергея Макарова завоевала серебро на турнире в Сочи

Приятный сюрприз преподнесли юные челябинские хоккеистки, завоевав серебряные медали на XII зимней Спартакиаде учащихся России. На турнире в Сочи среди спортсменок до 15 лет подопечные Александра Роднова успешно прошли групповой этап и плей-офф, вышли в финал турнира, где уступили подмосковным хоккеисткам. В последний раз призером подобных соревнований южноуральская команда становилась в 2019 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В финале Спартакиады учащихся России, прошедшей в Сочи, приняли участие шесть сильнейших команд девушек до 15 лет. Состав участников турнира был сформирован по итогам выступления на первенстве России этого сезона. Так, в Сочи на групповом этапе команды были разбиты на две группы по три в каждой:

Группа А: Московская область, Свердловская область, Челябинская область;

Группа В: Москва, Вологодская область, Нижегородская область.

По две лучшие сборные из каждой группы продолжили борьбу за титул в полуфиналах. Челябинская область делегировала на турнир 17 хоккеисток, хотя в заявку могли попасть до 24 игроков. И все из-за ограниченного бюджета — руководителям команды пришлось экономить на перелете и проживании спортсменок.

Тем не менее челябинки достойно выступили на турнире. На групповом этапе они выиграли у Московской области (2:0) и Свердловской области (8:7 от). В полуфинале наша команда победила соперниц из Нижегородской области (5:4 от). Ну а в финале уступила подмосковным хоккеисткам (0:3).

«Девочкам пришлось непросто: физическая нагрузка на них легла серьезная. В ряде матчей тренерский штаб переходил даже на игру в два звена. Возможно, это сказалось в финальной игре. На предварительном этапе наша команда выиграла у подмосковных хоккеисток, а в матче за золото уступила им», — считает Георгий Стафеев, администратор команды.

Основу сборной Челябинской области составили хоккеистки из спортшколы имени Сергея Макарова. Лучшим бомбардиром команды на спартакиаде стала Алла Миловидова, она же стала и лучшим снайпером турнира (6 заброшенных шайб).

«Девочки молодцы! Сыграли очень достойно и могли даже выиграть спартакиаду. Большую роль в командном успехе сыграли наши лидеры. Среди них, например, Алла Миловидова, Анастасия Харабара и Надежда Лофиченко скоро будут готовы к тому, чтобы играть во взрослом профессиональном хоккее», — считает наставник спортсменок Александр Роднов.

Сборная Челябинской области — серебряные призеры Спартакиады учащихся России. Состав команды:

Вратари: Маргарита Жукова, Яна Андронова.

Защитники: Надежда Лофиченко, Анастасия Воронова, Яна Копытова, Мария Цыбина, София Давыдович, Вероника Ярулина.

Нападающие: Анастасия Харабара, Алла Миловидова, Виктория Попкова, Валерия Попкова, Таисия Черкасова, Ксения Бунина, Евгения Наливайко, Злата Скатова, Полина Петрова.

Главный тренер: Александр Роднов.

Администратор: Георгий Стафеев.

Отметим, что челябинская школа женского хоккея продолжает оставаться одной из лучших в стране. На чемпионате ЖХЛ выступает немало девушек, которые начинали свою карьеру именно в Челябинске. Среди них — Вероника Коржакова («Агидель»), Полина Лучникова («Агидель»), Елизавета Роднова («Агидель»), Екатерина Ананьина («Торпедо»), Оксана Братищева («Динамо-Нева»), Александра Вафина («Динамо-Нева»).

Смогут ли нынешние серебряные призеры Спартакиады учащихся России проявить себя во взрослом хоккее и закрепиться в составе «Белых медведиц»? По нашей информации, есть проблемы в коммуникации между штабом профессионального челябинского клуба и тренерами спортшколы имени Сергея Макарова. И это тема для отдельной и обстоятельной публикации, касающейся перспектив развития женского хоккея в Челябинской области. В ближайшее время мы обязательно о них расскажем.