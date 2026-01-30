Челябинские каратисты завоевали пять медалей на турнире в Омске

На всероссийских соревнованиях отличились спортсмены из СШОР «Динамо»

Пять спортсменов из челябинской СШОР «Динамо» стали призерами всероссийского турнира «Кубок Прииртышья» по карате в Омске. Соревнования собрали более 1100 участников из 31 региона. В активе челябинской команды пять медалей, в том числе четыре — высшей пробы, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

На представительных соревнованиях в Омске челябинские каратисты завоевали пять наград: четыре золотые и одну серебряную медали. Победителями соревнований стали Анастасия Малая, Марта Граф, Эмиль Хасанов и Игорь Гайнутдинов. Серебро досталось Гагику Сакеяну.

Все призеры завершившегося в Омске турнира занимаются в челябинской СШОР «Динамо» под руководством Артура Надершина и Нвера Петросяна.