Челябинские каратисты выиграли региональный турнир «Юный динамовец»

Состязания собрали более 350 участников из пяти регионов УрФО и ХМАО

В Челябинске завершилось открытое первенство «Юный динамовец» по карате, собравшее более 350 спортсменов из пяти регионов Урала и ХМАО. Победу в общекомандном зачете одержали хозяева соревнований, сообщает ЧРО ДСО «Динамо».

Эти состязания являются для многих участников стартовой площадкой на пути к большим результатам в карате. Это на церемонии открытия турнира подчеркнули организаторы, со вступительным словом к ребятам обратились зампредседателя ЧРО «Динамо» Сергей Болгар и исполнительный директор Федерации карате Челябинской области Андрей Савченко.

«Приятно видеть, что славные традиции „Динамо“ продолжаются при таком активном участии юных атлетов. Подобные соревнования — это не только проверка техники, но и отличная школа характера, силы воли. Они наглядно показывают, что путь к чемпионскому титулу лежит только через упорный и постоянный труд», — отметил Сергей Болгар.





Пожелали будущим чемпионам удачи председатель совета ветеранов карате Александр Горбунов и директор СШОР «Динамо» Андрей Беляков.

В этом году турнир в Челябинске был посвящен предстоящему Дню защитника Отечества и получился представительным. В южноуральскую столицу прибыли гости из Свердловской, Курганской и Тюменской областей, а также каратисты из ХМАО. В упорной борьбе победу в командном зачете одержали хозяева соревнований — сборная Челябинской области.