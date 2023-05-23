В Калининграде в спорткомплексе «Автотор-Арена» завершились Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Балтики». За медали в дисциплинах «ката» и «кумитэ» сражались более 600 спортсменов из 22 регионов страны. Челябинские каратисты завоевали пять медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
Победителем турнира в весовой категории свыше 84 кг стал воспитанник челябинской СШОР «Мастер» Александр Пшеницын. Среди спортсменов пода-ката «золото» завоевал Валерий Зайков, серебряную медаль добыл Евгений Коробейников, а третье место занял Алексей Алексеев. В женском турнире серебряным призером стала Елена Уморина. Все каратисты являются воспитанниками спортивной школы «Конас».
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