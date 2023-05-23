Челябинские каратисты стали призерами Всероссийских соревнований «Кубок Балтики»

Победителем турнира стал челябинец Александр Пшеницын

В Калининграде в спорткомплексе «Автотор-Арена» завершились Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Балтики». За медали в дисциплинах «ката» и «кумитэ» сражались более 600 спортсменов из 22 регионов страны. Челябинские каратисты завоевали пять медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.Победителем турнира в весовой категории свыше 84 кг стал воспитанник челябинской СШОР «Мастер» Александр Пшеницын. Среди спортсменов пода-ката «золото» завоевал Валерий Зайков, серебряную медаль добыл Евгений Коробейников, а третье место занял Алексей Алексеев. В женском турнире серебряным призером стала Елена Уморина. Все каратисты являются воспитанниками спортивной школы «Конас».Добавим, что ранее в Орле завершилось первенство России по всестилевому карате. Участниками соревнований стали более 1500 спортсменов из 57 регионов. Хорошие результаты на турнире показали каратисты из Челябинской области, которые завоевали 20 наград различного достоинства.