В Новосибирске подвели итоги международных соревнований по карате-киокусинкай, посвященные памяти Андрея Якутова. Хорошие результаты на турнире показали южноуральские спортсмены, которые завоевали 9 наград различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
В соревнованиях на шести татами приняли участие 978 спортсменов из 32 регионов России и 15 стран. В общей сложности команда Челябинской области завоевала девять наград: одну золотую, три серебряные и пять бронзовых медалей.
Победителем турнира в категории 12—13 лет (до 45 кг) стала южноуральская каратистка Ольга Ефремова. Она занимается под руководством Никиты Шуляева в челябинском клубе Zensho.
«Ольга — опытный боец, за плечами которой множество турниров, как успешных, так и провальных, но путь Ольги к золотому подиуму международного турнира был крайне тяжелым и трудоемким. Более шести лет Оля шла к цели, за это время мы прошли с ней множество всего. От частых побед, до почти года без призов, от того, что она не чаяла души в себе и в занятиях карате, до того, что хотела уйти из спорта. Было многое, но Ольга — это пример того, что если идти к своей цели несмотря ни на какие преграды, то результат в любом случае будет и награда найдет своего героя», — отметили в челябинском клубе.
Добавим, что ранее в Москве прошли международные соревнования Russian Open Junior Cup по киокусинкай-карате. Воспитанники Никиты Шуляева удачно выступили на турнире в столице нашей страны. Челябинские спортсмены завоевали серебряную и две бронзовые медали.
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