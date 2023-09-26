Челябинские каратисты стали призерами международных соревнований в Новосибирске

В мемориале Андрея Якутова приняли участие более 900 участников

«Ольга — опытный боец, за плечами которой множество турниров, как успешных, так и провальных, но путь Ольги к золотому подиуму международного турнира был крайне тяжелым и трудоемким. Более шести лет Оля шла к цели, за это время мы прошли с ней множество всего. От частых побед, до почти года без призов, от того, что она не чаяла души в себе и в занятиях карате, до того, что хотела уйти из спорта. Было многое, но Ольга — это пример того, что если идти к своей цели несмотря ни на какие преграды, то результат в любом случае будет и награда найдет своего героя»,

— отметили в челябинском клубе.