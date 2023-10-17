В Минске подвели итоги международных соревнований по карате Belarus Open. В турнире приняли участие более 800 спортсменов. Отличные результаты на состязаниях показали воспитанницы челябинской спортшколы «Динамо» Софья Муллагалиева и Марта Граф, сообщает пресс-служба СШОР «Динамо».

Участие в международных соревнованиях приняли спортсмены из шести стран: Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Каратисты определили лучших в дисциплинах ката и кумите в шести возрастных группах.

Призерами соревнований стали воспитанницы челябинской спортшколы «Динамо». Софья Муллагалиева и Марта Граф завоевали две бронзовые медали. Спортсменки тренируются под руководством Артура Надершина.

Добавим, что ранее в Новосибирске завершились международные соревнования по карате-киокусинкай, посвященные памяти Андрея Якутова. В турнире приняли участие более 900 участников. Южноуральским спортсменам удалось завоевать 9 наград различного достоинства.