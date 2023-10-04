В Новокузнецке завершился чемпионат России по карате-киокусинкай (ИКО). В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 31 региона. Хорошие результаты на турнире показали южноуральские каратисты, которые завоевали три наград различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
Серебряным призером чемпионата России в весовой категории 90+ кг стал южноуралец Евгений Федоров. Бронзовые медали завоевали Иван Костев (80 кг) и Михаил Шубин (70 кг).
Добавим, что ранее в Новосибирске подвели итоги международных соревнований по карате-киокусинкай, посвященные памяти Андрея Якутова. В турнире приняли участие более 900 участников. В общей сложности команда Челябинской области завоевала девять наград: одну золотую, три серебряные и пять бронзовых медалей.
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