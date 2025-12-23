Челябинские гимнасты стали призерами студенческого турнира в Казани

Серебряные медали завоевали мужская и женская команды ЮУрГУ

Челябинские команды ЮУрГУ успешно выступили в студенческой гимнастической премьер-лиге в Казани, завоевав серебряные медали в мужском и женском турнирах. Они завоевали путевки на всероссийские соревнования среди студентов, которые пройдут в федеральной территории Сириус, сообщает Федерация спортивной гимнастики Челябинской области.

Матчевая встреча по спортивной гимнастике собрала студентов ведущих университетов России. Среди участников были и две команды Челябинской области, завоевавшие серебряные медали в мужском и женском турнирах.

Сборная ЮУрГУ — призеры студенческой премьер-лиги по гимнастике:

Мужчины: Святослав Осадчий, Павел Копытов, Артем Белоножкин, Александр Шаргородский, Михаил Новоселов.

Женщины: Юлия Григорьева, Карина Соловьева, Ульяна Кадырова.

«Принять участие в таком историческом событии — уже достойно и почетно. Гимнастические премьер-лиги в нашей стране только набирают обороты и популярность, впереди у нас подготовка к всероссийским соревнованиям среди студентов по спортивной гимнастике, которые пройдут с 4 по 8 мая 2026 года в Сириусе», — сообщил главный тренер сборной команды ЮУрГУ Иван Новиков.

Этот турнир стал бесценным опытом, новой ступенью в развитии студенческого спорта и отличной возможностью завязать профессиональные контакты со сверстниками.