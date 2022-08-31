Челябинские гимнасты примут участие во Всемирных играх в Берлине

Отбор на соревнования прошли Арина Кутепова, Екатерина Попова и Дмитрий Солонгин

В Костроме прошла Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады России, в рамках которой состоялись отборочные игры и жеребьевка на XVI Всемирные игры в Берлине 2023 года. Отбор на соревнования прошли челябинские гимнасты Арина Кутепова, Екатерина Попова и Дмитрий Солонгин, сообщает региональный Минспорт.



Соревноваться за право представить страну на Всемирных играх приехали 33 спортсмена из Воронежа, Новосибирска, Барнаула, Орла, Московской области, Костромы и Костромской области и Челябинской области.



Челябинские спортсмены традиционно выступили по наивысшим уровням трудности программы Специальной Олимпиады (3-й и 4-й уровень), подтвердили свое лидерство по мастерству и подготовке. Результат сборной — 22 золотые и 7 серебряных медалей.



Отметим, что лидерами сборной России по спортивной гимнастике определены Арина Кутепова (Челябинск) и Андрей Востриков (Воронеж). Всемирная специальная Олимпиада для людей с нарушением интеллектуального развития пройдет в 2023 году в Берлине.

