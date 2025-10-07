Челябинские гимнастки завоевали серебро всероссийского турнира

Команда «Подснежники» стала призером соревнований в Каменске-Уральском

Воспитанницы челябинской спортшколы «Гармония» завоевали серебро всероссийского турнира по художественной гимнастике, прошедшего в Каменске-Уральском. Соревнования на призы Анны Дьяченко собрали более 300 спортсменок из разных уголков страны, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Соревнования по художественной гимнастике в Свердловской области прошли на призы заслуженного тренера России Анны Дьяченко. Отличились в них челябинские гимнастки — команда «Подснежники» стала серебряным призером турнира. В ее составе награды завоевали Милана Баранова, Ляйсан Гайничина, Вероника Игнаткина, Арина Панарина, Юлия Шитякова и Виктория Шаяхметова.

Занимаются спортсменки в челябинской СШОР «Гармония» под руководством Татьяны Бауэр и Марии Фадеевой. Этот турнир служил для них хорошей возможностью посоревноваться с командами других регионов, в том числе из центров развития художественной гимнастики страны.