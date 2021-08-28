Челябинские гимнастки завоевали бронзовые медали всероссийского турнира

Спортсменки из команды «Гармония» выполнили норматив «Мастеров спорта РФ»

В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти Заслуженного тренера СССР Е. А. Облыгиной. В турнире успешно выступили воспитанницы спортшколы «Гармония», ставшие бронзовыми призерами соревнований.

В составе команды челябинской команды призерами турнира стали: Марина Бурутенко, Юлия Вагнер, Виктория Зайнутдинова, Людмила Капитунова и Анна Ландис. Тренеры команды — Т. М. Бауэр и Р. Р. Симоненко. Успешное выступление на соревнованиях в Екатеринбурге позволили гимнасткам выполнить норматив «Мастер спорта РФ».

Напомним, что родоначальниками художественной гимнастики в Челябинске были энтузиасты своего дела: Горшкова Галина Дмитриевна, Алфёрова Антонина Арсентьевна, Лазарева Галина Ивановна. За годы работы школы, с 1999 по 2017 года было подготовлено 2 мастера спорта международного класса, более 76 мастеров спорта, более 255 кандидатов в мастера спорта.

Автор: Степан Тимощук.