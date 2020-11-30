Челябинские гандболисты на выезде одержали свою первую победу

Спортсмены «Динамо» сыграли с волгоградским «Каустиком».

Гандболисты челябинского «Динамо» одержали свою первую победу в 11 матче чемпионата России и поднялись на предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Матч с волгоградским клубом «Каустик», прошедший на выезде, завершился со счётом 19:28 в пользу челябинских спортсменов.

«В первую очередь стоит сказать о нашем вратаре Александре Лысенко, который совершил 12 из 30 возможных сейвов, что составило 40% отражённых ударов противника. Качественную игру в нападении показал Виктор Долинин, продемонстрировав 100-процентную реализацию и забросив 5 мячей в ворота соперника»,— сообщили в пресс-службе челябинского «Динамо».

Также по итогам матча отличились Андрей Коркин, Данил Бочкарёв, Иван Мишин и Евгений Дзёмин.

На этой неделе челябинские гандболисты встретятся с клубом «Донские казаки-ЮФУ». Спортсмены «Динамо» проведут два матча с соперником на домашней площадке. И именно от результатов предстоящих игр будет зависеть, поднимутся ли челябинцы ещё выше в турнирной таблице.