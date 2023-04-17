Челябинские футболисты вышли в плей-офф первенства России

Команда «Челябинск‑ОСШ» заняла второе место в группе D

Челябинские воспитанники областной спортивной школы по футболу вышли в плей-офф финального этапа первенства России среди юношей 2008 года рождения. В заключительном матче группы D южноуральцы уступили питерскому «Зениту» — 1:4, но это не помешало им выйти в четвертьфинал соревнований со второго места, сообщает пресс-служба «Челябинск-ОСШ».



В дебютном матче группового этапа челябинские футболисты уверенно обыграли воронежский «Факел» — 4:1. Хет-трик сделал Данил Макушенко и отличился Егор Сергеев.



Во второй игре команда «Челябинск-ОСШ» победила действующего чемпиона Академию московского «Динамо» со счетом 3:1 и обеспечила себе участие в плей-офф финального этапа первенства России. Голы забили Данил Макушенко, Макар Максимов и Кирилл Александров.



В заключительном матче группы D челябинская команда потерпела обидное поражение от «Зенита» из Санкт-Петербурга — 1:4. Следующим соперником для команды «Челябинск-ОСШ» станет «Краснодар», занявший первое место в группе «С».

