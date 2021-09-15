Челябинские футболисты вышли в финал межрегионального Кубка РФС

В решающем матче южноуральцы сыграют с омским «Иртышом»

В южноуральской столице подходит к завершению межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кубок РФС» среди команд не старше 14 лет. Хозяева турнира, игроки ФК «Челябинск», успешно преодолели групповой этап и первый раунд плей-офф. Сегодня, 15 сентября, они сыграют в финале с «Иртышом» из Омска, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

В групповом турнире хозяева не испытали больших проблем, выиграв все три матча. При этом не пропустили ни разу в свои ворота. Челябинцы оставили их в неприкосновенности и в полуфинальном поединке против «Академии» из Пермского края.

​Первый тайм обошелся без забитых мячей. На протяжении большей части второго зрители тоже забитых голов не видели. Все решилось буквально в самой концовке. Напомним, что согласно регламенту на турнире играются два тайма по 35 минут «грязного» времени.

На 57-й минуте вышедший на замену Артем Ахмедьянов накрутил на правом фланге двух защитников соперника, ворвался в штрафную, но был остановлен недозволенным приемом. Пенальти! 11-метровый реализовал капитан «Челябинска» Никита Казанцев. А еще через 10 минут также вышедший на замену Никита Станкин установил окончательный счет — 2:0.

​Таким образом, наша команда выходит в финал межрегионального этапа Кубка РФС, где сыграет с «Иртышом» из Омска. Омичи в серии пенальти оказались сильнее «Тюмени». Основное время завершилось вничью 2:2.

​Отметим, что на групповом этапе, в минувшее воскресенье, «Челябинск» с «Иртышом» уже встречался. Тогда победила наша команда (4:0). Победитель межрегионального этапа отправится на всероссийский финал.