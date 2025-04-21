Челябинские футболисты с разгромной победы стартовали в новом сезоне ЮФЛ

Южноуральские команды в двух матчах выиграли у «Мордовии» из Саранска — 6:0 и 2:0

Успешно стартовали в новом сезоне ЮФЛ команды челябинской областной спортшколы. В первом туре они в двух возрастных категориях победили ребят из «Мордовии». Причем в одном из поединков они разгромили соперников со счетом 6:0, сообщает пресс-служба областной спортшколы по футболу.

Команды областной спортивной школы по футболу уже четвертый год подряд принимают участие в системе Юношеской футбольной лиги. По сравнению с прошлым сезоном оргкомитет соревнований внес небольшие изменения в состав участников турнира: «КАМАЗ» из Набережных Челнов и ульяновская «Волга», занявшие предпоследнее и последнее места в клубном зачете, были исключены из Приволжской ЮФЛ. Вместо них состав лиги пополнил прошлогодний чемпион Сибирской зоны «Тюмень» и саратовский «Сокол».

В рамках первого тура соревнований в Челябинск приехали гости из Мордовии. В прошлом сезоне клуб из Саранска занял третье место в клубном зачете, в то время как челябинская школа — шестое.

Ребята 2010 года рождения, для которых предстоящий сезон становится дебютным в Юношеской футбольной лиге, успешно провели игру первого тура соревнований, одержав самую крупную победу в истории областной спортивной школы со счетом 6:0.

Павел Алексеев открыл счет на шестой минуте встречи, а Данила Стерлюхов в концовке первого тайма забил гол дальним ударом. Во втором тайме подопечные Ивана Плотникова и Игоря Воробьева забили еще четыре безответных мяча, доведя счет до крупного. По итогам встречи Данила Стерлюхов оформил дубль, а его команда забралась на первую строчку в турнирной таблице ЮФЛ Приволжье-3.

«Очень рад за команду, футболистам наконец-то удалось дебютировать на этом уровне. Но не стал бы обольщаться столь крупной победе. Все-таки впереди еще очень много работы. В ближайшее время мы проанализируем действия ребят в этой игре, а затем начнем подготовку к следующему туру», — отметил главный тренер команды «Челябинск-ОСШ» Иван Плотников.

Во втором матче игрового дня встречались команды 2009 года рождения. Несмотря на игровое и территориальное преимущество гостей по ходу первой половины встречи, счет в матче открыли футболисты «Челябинск-ОСШ»: после удара Александра Конюшенко вратарь гостей отбил мяч перед собой, а Михаил Хилай первым сыграл на добивании.

После перерыва ситуация на поле не изменилась: голкипер Тимофей Шляхтиченко продолжал справляться с ударами гостей, а в добавленное к матчу время новичок команды Михаил Перель забил второй мяч, который позволил одержать итоговую победу со счетом 2:0.

Отметим, свой следующий поединок в «ЮФЛ-Приволжье» команды из Челябинска 2010‑го и 2009 года рождения проведут в субботу, 26 апреля. В гости на стадион «Центральный» приедут футболисты из саратовского «Сокола». Игры начнутся в 12:30 и 15:00 соответственно. Кроме того, старшая команда 2008 года рождения дебютирует в сезоне уже в воскресенье. В игре первого тура подопечные Константина Маляренко и Антона Обухова также сыграют с «Соколом» в 10:00.

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