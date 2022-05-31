В Челябинске воспитанники областной спортивной школы по футболу провели свой дебютный матч в рамках Сибирской юношеской футбольной лиги до 16 лет. На стадионе «Центральный» «Челябинск-ОСШ» обыграл «Кузбасс-СШОР» из Кемерово со счетом 2:1, сообщает региональный Минспорт.
С самого начала матча команды стали играть на высоких скоростях. Игровое и территориальное преимущество осталось за хозяевами поля. Челябинцы чаще подходили к воротам соперника. Однако неожиданно на последних минутах первого тайма кемеровчане провели свою контратаку, точку в которой поставил Константин Флусов.
В перерыве тренерский штаб южноуральской команды внес необходимые коррективы. Голевые моменты раз за разом стали возникать у владений вратаря гостей Леонида Толкачева, который отводил угрозу от своих ворот. Но Артем Ахмедьянов смог забить гол. Подопечные Алексея Власова не стали останавливаться на достигнутом и за две минуты до конца основного времени матча все тот же Артем Ахмедьянов реализует одиннадцатиметровый удар. Финальный свисток арбитра фиксирует победу футболистов «Челябинск-ОСШ» — 2:1.
Напомним, что турнир по мини-футболу среди национальных команд прошел в Челябинске. В соревнованиях приняли участие более 300 человек из 23 команд.
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