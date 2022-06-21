Воспитанники челябинской областной спортивной школы по футболу одержали четвертую победу подряд в Сибирской юношеской футбольной лиге. Футболисты «Челябинск-ОСШ» в Омске с минимальным счетом обыграли СШОР «Иртыш» — 1:0, сообщает пресс-служба ЮФЛ Сибирь.
Матч проходил в 30-градусную жару в крытом футбольном манеже, что не помешало челябинцам в дебюте игры открыть счет. Единственный гол в матче забил Никита Станкин. Челябинские футболисты уверенно контролировали ход матча, владея полным территориальным и игровым преимуществом.
«Очень качественный первый тайм, активная игра. Много наработок сработали. Во втором тайме наступил момент утомления, тяжело готовиться к манежу. Кого-то именно выделять не буду, мы играем единым коллективом. На поле каждый бьется за каждого, и так побеждает команда», — рассказал главный тренер «Челябинск-ОСШ» Алексей Власов.
Финальный свисток арбитра зафиксировал заслуженные три очка в копилку нашей команды — 1:0. Эта победа стала четвертой подряд для «Челябинск-ОСШ». Южноуральская команда занимает вторую строчку в таблице ЮФЛ Сибирь.
«Наша команда старалась и билась за победу. Играть в манеже было непросто, но мы вышли на поле и показали, на что мы способны. Спасибо большое тренерскому штабу, игрокам и болельщикам», — отметил капитан «Челябинск-ОСШ» Никита Казанцев.
Следующий матч «Челябинск-ОСШ» пройдет в Челябинске в воскресенье, 26 июня, в 15:00 на стадионе «Центральный». Противостоять южноуральским футболистам будет команда из Новосибирска.
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