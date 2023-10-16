Челябинские футболистки в составе московского ЦСКА завоевали Кубок России

В финальном матче столичная команда обыграла питерский «Зенит» — 4:1

Накануне в Калининграде прошел финал женского футбольного Кубка России, в котором встретились две лучшие команды страны — московский ЦСКА и питерский «Зенит». Встреча закончился со счетом 4:1 в пользу «армейцев». В составе ЦСКА обладательницами трофея стали южноуральские футболистки Маргарита Мануйлова и Валерия Бизенкова, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.Маргарита Мануйлова и Валерия Бизенкова начинали заниматься футболом в челябинской спортивной школе «Сигнал». Маргарита пришла на тренировки в 6 лет, тренировалась под руководством Артема Глебова и Нины Фазыловой практически 10 лет. Валерия стала заниматься немного попозже, с 9 лет, и тренировалась в спортшколе около семи лет, также у Нины Фазыловой.После яркой победы женский клуб ЦСКА стал трехкратным обладателем Кубка России. В 2017 году армейская команда обыграла «Чертаново» (1:0), а в прошлом году также победила «Зенит», но с минимальным счетом 1:0.Добавим, что в текущем розыгрыше чемпионата России начинается финальный этап. Женская Суперлига играется в два турнира: предварительный и плей-офф. Основная борьба вновь пройдет между ЦСКА и «Зенитом». Сейчас москвичи лидируют, а футболистки из Питера отстают на три очка.