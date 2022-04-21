В Салехарде прошли всероссийские соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках «Кубок Арктики». Челябинск представили команды спортшколы «Тодес» — «Звезда» и «Звезда-Новис». Южноуральские фигуристки завоевали бронзу, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Турнир проходил в двух категориях — «кандидаты в мастера спорта» и «первый спортивный разряд». В соревнованиях участвовали 14 команд из 9 регионов страны. Команда «Звезда» в разряде КМС заняла третье место. Воспитанницы Ирины Владимировны Череповой и Анны Сергеевны Пановой набрали 151,05 балла. На первом месте оказались ямальские спортсмены, за ними — представители Нижегородской области.
Вторая команда из Челябинска — «Звезда-Новис» стала четвертой в категории «первый спортивный разряд» с результатом 65,38. До пьедестала спортсменкам не хватило 19 сотых балла.
Напомним, что челябинские фигуристки также стали призерами всероссийских соревнований. Команды спортшколы «Тодес» завоевали серебро и бронзу.
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