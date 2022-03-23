В Омске состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках и синхронное катание. Челябинск на турнире представили три команды детской спортивной школы «Тодес». Южноуральские фигуристки завоевали завоевали серебро и бронзу, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Команда «Звезда-новисы» стали третьими среди команд первого разряда. Коллектив «Звезда-юниоры» завоевал серебряные медали откатав две программы. Спортсменки получили лучшие баллы в этом сезоне, а также выполнили спортивный разряд — КМС.
Команде «Звезда-преновисы» удалось занять пятое место. У девушек это лучший результат за сезон. На соревнованиях они выполнили программу на второй спортивный разряд.
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