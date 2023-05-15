Сегодня, 15 мая, в Тюмени завершились всероссийские соревнования по дзюдо «Памяти Героев Отечества» среди спортсменов до 18 лет. Южноуральским дзюдоистам удалось завоевать три бронзовые медали, сообщает пресс-служба регионального центра по дзюдо.
Всероссийские соревнования проводились в девяти весовых категориях у юношей и в восьми у девушек. За медали турнира сражалось 546 спортсменов из 31 региона России.
В первый день турнира в весовой категории 60 кг бронзовую медаль завоевал Хусейн Котиев, а в дисциплине 48 кг медаль добыла Элиза Юмабаева. Во второй соревновательный день третье место в категории 70 кг заняла Виктория Игнатьева.
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