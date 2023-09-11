В Магнитогорске завершились Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок ПАО „ММК“» памяти Виктора Пшеничникова. В турнире среди спортсменов до 21 года приняли участие 219 дзюдоистов из 17 регионов. Южноуральские спортсмены завоевали в общей сложности семь медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.

На соревнованиях в Магнитогорске Южный Урал представляли 56 дзюдоистов. Победителями турнира стали Егор Лимонов (55 кг), Алина Саматова (48 кг), Ева Огнивова (70 кг) и Гузалия Каипова (+78 кг). Серебряные медали завоевали Владимир Бекленищев (55 кг) и Всеволод Ажинов (60 кг). А бронзовым призером стала Евгения Самойлович (52 кг).

Добавим, что на предстоящем международном турнире «Большой шлем» в Баку выступят российские дзюдоисты, но в нейтральном статусе. В соревнованиях примет участие челябинка Сабина Гилязова. В престижных соревнованиях будут представлены около 400 спортсменов из 60 стран.