Челябинские дзюдоисты завоевали бронзовые медали первенства России

В возрасте до 18 лет обладателями наград стали Ева Огнивова и Кирилл Шитяков

На проходящем в Ижевске первенстве страны среди спортсменов в возрасте до 18 лет Челябинскую область представляли 22 спортсмена. Из них впервые обладателями бронзовых медалей стали Ева Огнивова (70 кг) и Кирилл Шитяков (свыше 90 кг), сообщает пресс-служба ЦОП по дзюдо Челябинской области.



Воспитанница старшего тренера СШОР «Локомотив» по дзюдо Андрея Морозова Ева Огнивова провела в столице Удмуртии пять поединков. Наша спортсменка досрочно выиграла у трех соперниц, но уступила в полуфинале москвичке. В поединке за бронзовую медаль Ева Огнивова уже через минуту нанесла поражение своей сопернице из Хакасии.



Также пять схваток на турнире отборолся тяжеловес из спортивного клуба Южно-Уральского государственного университета Кирилл Шитяков. Ученик Рината Магданова победил троих оппонентов, однако проиграл в дополнительное время поединка за выход в финал дагестанцу. В «малом финале» за третье место Кирилл Шитяков оказался сильнее своего оппонента из Осетии.



Отметим, что в состязаниях участвовали свыше 700 юношей и девушек из 74 регионов России. Команду Челябинской области в составе 22 человек возглавлял старший тренер юношеской сборной области, мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин. Лучшие дзюдоисты по итогам первенства страны вошли в состав юношеской сборной России для участия в первенствах Европы и мира.

