Челябинские дзюдоисты станут участниками турнира серии «Мастерс»

Южный Урал на турнире представят Денис Ярцев и Сабина Гилязова

Дзюдоисты из Челябинска Денис Ярцев и Сабина Гилязова выступят на первых международных стартах 2021 года. Южноуральские борцы станут участниками соревнований элитного уровня «Мастерс», которые пройдут в столице Катара — Дохе с 11 по 13 января.



Всего в турнире примут участие 400 дзюдоистов из 70 стран мира. Как сообщили «Первому областному» представители центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, Денис Ярцев выступит в весе до 73 килограммов, Сабина Гилязова — до 48 килограммов.

«Ученица заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы, бронзового медалиста чемпионата планеты Ивана Першина Сабина Гилязова выступит в понедельник, 11 января. А воспитанник заслуженного тренера России Виктора Мосейчука Денис Ярцев выйдет на татами во вторник, 12 января»,— подчеркнул пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

Отметим, предыдущие состязания серии «Мастерс» проходили в конце года. Они же были итоговыми. Перенос нынешнего турнира на январь связан с пандемией COVID-19.