В Красноярске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти спортивного деятеля Г. И. Михеева. В турнире выступили 338 дзюдоистов из 19 регионов России. Челябинские дзюдоисты показали хорошие результаты, завоевав 8 медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.

На турнире в Красноярске выступили 25 спортсменов из Челябинской области. Победителем всероссийских соревнований стал южноуралец Хусейн Котиев. Серебро турнира завоевали Вадим Нольфин и Серафима Скатерная. А третьи места заняли Джамал Бурамбаев, Матвей Шульга, Максим Ашихин, Алина Башарова и Анастасия Колосова.

Добавим, что накануне в Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования «Легенды петербургского дзюдо» и Кубок Александра Корнеева. Челябинский дзюдоист Денис Батчаев стал победителем сразу двух турниров и прошел отборочный этап на первенство России.