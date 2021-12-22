В Грозном 20—21 декабря прошел Кубок России по дзюдо — 2021. Челябинские дзюдоистки Сабина Гилязова, Виктория Васильченко и Ирина Зуева завоевали три золотые медали, сообщает центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.
Самой титулованной на турнире была челябинка Сабина Гилязова (48 кг). Воспитанница заслуженного мастера спорта Ивана Першина является бронзовой медалисткой чемпионата Европы — 2021 и победительницей «Гран-при — 2019» в Ташкенте. Наша спортсменка нанесла поражения представительницам из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Свердловской области и победительнице мирового первенства среди девушек Марине Воробьевой.
«Мне нужно было побороться на всероссийском старте и занять, естественно, первое место, чтобы выполнить звание „Мастер спорта России международного класса“. Поэтому я здесь. Была задача стать победительницей. Все поединки провела уверенно, в режиме соревновательной тренировки», — рассказала Сабина Гилязова.
Подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова Виктория Васильченко (52 кг) одолела спортсменок, выступающих за Красноярский край, Самарскую область, вице-чемпионку Европы до 23 лет 2019 года Данну Нагучеву из Краснодарского края и превзошла бронзового призера Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге Марию Мананникову. Финальный поединок продолжался 14 минут 4 секунды.
«Наверное, за счет характера выиграла, дотерпела. Соперница равная оказалась, высокая, еще и правостоечница, неудобная для меня», — поделилась Виктория Васильченко.
Еще одна ученица Андрея Вострикова — победительница первенства страны до 21 года — 2019 и призер чемпионата России — 2021 Ирина Зуева (57 кг) переиграла Айшат Абдулаеву из Астраханской области, Ильзиру Кусяеву из ХМАО, Марию Грызлову, дающую параллельный зачет Москве и Тульской области, и Яну Жилкину (Москва).
«В этом году у меня много медалей, но было очень мало золотых. Наверное, это только вторая. Последние два месяца мы очень много работали с тренерами сборной России. Они показали мои ошибки, рассказали секреты, которые помогают мне бороться», — говорит Ирина Зуева.
Отметим, что в стартовый день соревнований бронзу добыли Ахмед Богатырев (66 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг). И таким образом в активе спортсменов Челябинской области оказалось пять наград, из них три золотые и две бронзовые.
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