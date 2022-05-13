В Санкт-Петербурге состоялся турнир по дзюдо среди женщин «Петербургский вызов». В нем приняли участие 90 спортсменок из 20 регионов России и Беларуси. Челябинские дзюдоистки завоевали четыре медали — три бронзовые и одну серебряную, сообщает региональный центр олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера.
Серебряным призером соревнований стала Сабина Гилязова (48 кг). Бронзовые награды добыли Ирина Зуева (57 кг) и Таисия Киреева (70 кг), а также Дина Гизатулина из Кунашака (70 кг). Победительницы соревнований получили по 100 тысяч рублей призовых, серебряные медалистки — по 50, обладательницы бронзовых медалей — по 25 тысяч рублей.
Состязания в городе на Неве открыли серию профессиональных стартов среди женщин. На них были приглашены 89 сильнейших спортсменок страны, которых выбрал тренерский совет сборной России, а также Беларуси. Всего среди всех участниц было семь представительниц Южного Урала.
Напомним, что южноуральские дзюдоисты завоевали шесть медалей на всероссийском турнире. На соревнованиях в Тюмени в их активе — пять серебряных и одна бронзовая награда.
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