В Улан-Удэ (Республика Бурятия) прошли международные соревнования по дартсу Baikal Open 2022 и Кубок Байкала. Южноуральские спортсмены Наталья Яковлева и Дмитрий Ситкарев завоевали семь золотых и две серебряные медали, сообщает региональный Минспорт.
На турнире Baikal Open 2022 Наталья Яковлева и Дмитрий Ситкарев завоевали четыре золотые и одну серебряную медали. Дмитрий Ситкарев завоевал золото в дисциплине микст, в парном мужском разряде и в командных соревнованиях в составе сборной команды «Россия 1». Наталья Яковлева также в командных соревнованиях в составе команды «Россия 1» завоевала золотую медаль. В парном женском разряде Наталья добыла серебряную награду.
На всероссийском турнире «Кубок Байкала — 2022» южноуральские дартсмены выиграли три золотые и одну серебряную медали. Наталья Яковлева в командных соревнованиях завоевала золотую медаль в составе сборной команды УрФО. Дмитрий Ситкарев добыл золотую медаль в парном мужском разряде, в командных соревнованиях в составе сборной команды УрФО и серебряную медаль в одиночном мужском разряде.
Напомним, что южноуральский спортсмен завоевал медаль на Всероссийском турнире по дартсу. Дмитрий Ситкарев выиграл матч за третье место у Тимофея Самошкина со счетом 5:3.
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