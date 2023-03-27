В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Белых ночей». В турнире выступили 120 спортсменов из 10 регионов России. Челябинские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали в парных разрядах, сообщает региональный Минспорт.
Серебро в женском парном турнире выиграли южноуральские спортсменки Юлия Солодилова и Марина Шакирова. А в мужском парном разряде бронзовые медали у дартсменов из Челябинска Александра Башарина и Дмитрия Ситкарева. В шаге от призового места остановилась Юлия Солодилова. В одиночном турнире спортсменка заняла пятое место.
Добавим, что южноуральский спортсмен Дмитрий Ситкарев уверенно выиграл отборочный этап и прошел в четвертьфинал профессиональной Дартс Лиги ЕАДС. Сегодня 27 марта состоится матч челябинского дартсмена с Вадимом Бурыкиным из Москвы. Игру покажут в прямом эфире на Матч ТВ в 00:30, по челябинскому времени.
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