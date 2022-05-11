Челябинские дартсмены — призеры двух всероссийских турниров

На соревнованиях в Тюмени южноуральцы завоевали 6 наград

В Тюмени прошли два всероссийских турнира по дартсу: «Кубок памяти И.Н. Тюшнякова» и «Кубок Западной Сибири». В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 25 регионов страны. В общей сложности челябинские дартсмены завоевали 6 наград разного достоинства, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.



На кубке памяти И.Н. Тюшнякова в командных соревнованиях челябинские мужские команды завоевали золотую и бронзовую медаль. Женский коллектив стал серебряным призером турнира. Также в одиночном женском разряде бронзовую медаль добыла Наталья Яковлева.



На турнире «Кубок Западной Сибири по дартсу» в одиночном мужском разряде победил Дмитрий Ситкарев. А в разряде «микст» челябинцы завоевали бронзу в составе команды: Наталья Яковлева, Владимир Пашенцев и Дмитрий Ситкарев.



Отметим, что 21 мая в Озерске состоится рейтинговый турнир Федерации дартса России «Кубок Семи Озер».

