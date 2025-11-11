Челябинские братья Баландины выступят на Кубке мира по фехтованию на саблях

Валерий Баландин сразится среди юниоров до 21 года, а Олег поборется за награды среди ребят до 18 лет

Более 280 спортсменов из 17 стран поспорят за медали этапа Кубка мира по фехтованию на саблях в Ташкенте (Узбекистан). Впервые в подобном турнире выступят два челябинских спортсмена — братья Валерий и Олег Баландины. Им предстоит побороться за медали в разных возрастных категориях — среди юниоров (до 21 года) и юношей (до 18 лет), сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Братья Баландины успешно преодолели квалификационный отбор и вошли в состав сборной России, которая выступит на турнире в нейтральном статусе. Уже подтвердили свое участие в соревнованиях представители 17 стран.

Валерий Баландин поборется за награды среди юниоров до 21 года, Олегу Баландину предстоит выступить в возрастной категории среди юношей до 18 лет. Отметим, что у младшего из братьев больше титулов и регалий, он неоднократно становился призером всероссийских соревнований.

Занимаются челябинские спортсмены в СШОР «Металлург» под руководством тренеров Леонида Песина и Григория Мизева. Соревнования в Ташкенте пройдут с 12 по 16 ноября.