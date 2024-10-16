Челябинские бойцы стали призерами всероссийского турнира по уни‑файту

Они завоевали 5 медалей на соревнованиях в Воронеже

Пять медалей привезли со всероссийских соревнований по универсальному бою челябинские спортсмены. Турнир в Воронеже собрал более 500 спортсменов из 24 регионов страны. Южноуральская команда завоевала пять медалей, а победителями соревнований стали Мария Костюкович и Мария Саночкина, сообщает региональный Минспорт.

Спортсмены Челябинской области на всероссийских соревнованиях в Воронеже по уни-файту пять раз поднимались на пьедестал почета. В их активе 4 золотые и 1 серебряная награды. Причем дважды победителями турнира стали Мария Костюкович и Мария Саночкина. Обе стали лучшими в разделах «Лайт» и «Классика».

Серебряную медаль в весовой категории до 80 килограммов стал Глеб Шалин из комплексной спортшколы Челябинска. Отметим, что все три призера соревнований занимаются под руководством тренера Рагиба Абдуллаева.