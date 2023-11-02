Челябинские борцы стали призерами международного турнира в Москве

Они завоевали пять медалей на соревнованиях «Лига Поддубного»

В Москве завершился представительный международный рейтинговый турнир «Лига Поддубного», на котором прошли состязания по вольной, женской и греко-римской борьбе. Участники турнира боролись не только за медали, но и за путевки на предолимпийский чемпионат России в 2024 году. Успешно на турнире выступили и челябинские школьники, которые в своих возрастных категориях завоевали пять медалей, сообщается на сайте Профессиональной борцовской лиги России.

На шестом традиционном рейтинговом турнире выступили почти 250 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь. На волейбольной арене «Динамо» в Москве прошло несколько состязаний, в том числе состоялось и главное событие — матчевая встреча между командами Дагестана и Осетии.

На взрослом уровне челябинские спортсмены не были представлены, зато в состязаниях среди юношей по греко-римской борьбе наши земляки смогли себя проявить. Так, они завоевали пять медалей в возрастных категориях 2008—2009 и 2010—2011 годов рождения. Серебряными призерами состязаний стали Георгий Населидзе (Златоуст), а также Дмитрий Фокин, Александр Вавилов и Савелий Фогельгезанг из челябинских СШОР им. Мошкина и областной ДЮСШ. Бронза на счету Владислава Астафьева.

«Ребята увидели международные схватки и оценили тот уровень, на котором выступают ведущие борцы страны. Кроме того, они побывали на мастер-классах. Такой опыт им будет очень полезен», — поделился своими впечатлениями тренер челябинской ОЮСШ Юрий Фогельгезанг.

Отметим, что участники взрослого турнира боролись не только за медали, но и за путевки на предолимпийский чемпионат страны 2024 года. Накануне старта соревнований президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что такого права добьются финалисты соревнований.