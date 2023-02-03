Челябинские болельщики смогут взять автограф у Татьяны Мининой

Титулованная тхэквондистка встретится со своими фанатами 4 февраля в ТРК «Горки»

Челябинских болельщиков приглашают на автограф-сессию с серебряным призером Олимпийских игр по тхэквондо, трехкратной чемпионкой Европы Татьяной Мининой. Она пройдет 4 февраля в 14:00 в ТРК «Горки» в магазине ZASPORT, сообщает региональный Минспорт.



В 2022 году Татьяна Минина выступила в 9 соревнованиях и везде завоевала золотые медали. Более того, на этих турнирах она провела 24 поединка — во всех одержала победу. Непобедимая Татьяна не проиграла ни одного старта в прошлом году — фантастический результат.



Кубок президента WTF в Албании, матчевая встреча со сборной Ирана в Сочи, Кубок Беларуси в Минске, чемпионат мира среди военнослужащих в Иране, Кубок России и командный чемпионат страны, Кубок президента СТР в Черкесске… На этих турнирах Татьяна Минина показала максимальный результат. Но главную победу она одержала сначала на чемпионате России в Нальчике, а затем подтвердила звание сильнейшей тхэквондистки страны на Всероссийской летней спартакиаде.

