Южноуральские боксеры завоевали 11 медалей на чемпионате УрФО

Победители турнира выступят в первенстве страны

В Нижневартовске завершился чемпионат УрФО по боксу среди мужчин на призы Александра Малетина и Евгения Макаренко. Южноуральские спортсмены завоевали 11 медалей, а три победителя турнира завоевали право выступить в чемпионате России, сообщает региональная федерация бокса.



На соревнованиях Челябинскую область представляли 20 сильнейших спортсменов. Южноуральские боксеры завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. Победителями турнира стали Максим Стахеев (51 кг), Виталий Котов (80 кг) и Вадим Вершинин (92 кг). Они завоевали право выступить в чемпионате России, который состоится в сентябре в Чите.



Серебряными призерами на окружных соревнованиях стали: Анатолий Севостьянов (51 кг), Денис Лебединский (54 кг), Сергей Шарапов (60 кг), Артем Камалетдинов (86 кг) и Олег Башкирцев (свыше 91 кг). Бронза на счету Нурлана Шахумбетова (51 кг), Эдуарда Габитова (71 кг) и Даниила Статова (свыше 92 кг).

