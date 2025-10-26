Челябинские боксеры с побед стартовали на чемпионате МВД России

В первый день турнира выиграли свои поединки пять южноуральских спортсменов

свое выступление в турнире хозяева ринга. Пять спортсменов Челябинской области выиграли свои поединки и вышли в следующий раунд соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат МВД России по боксу собрал в Челябинске представителей из 44 регионов. В течение семи дней им предстоит бороться за победу в 10 весовых категориях. Хозяева ринга заявили на турнир семь спортсменов. Накануне мы рассказали о том, кто будет биться за честь региона.

Южноуральские боксеры успешно взяли старт в турнире. Предварительные бои прошли в универсальном спортивном комплексе ГУ МВД. В первый день на ринг вышли пять наших земляков и все они одержали победы над своими соперниками. Так, взяли верх над оппонентами Никита Ларионов (57 кг), Алексей Киселев (60 кг), Сергей Егоров (71 кг), Хикмет Гараев (71 кг) и Иван Лузин (92 кг).

Сегодня, 26 октября, на ринг выйдут еще два наших земляка — Эдуард Ярушин (80 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг). Всего в чемпионате МВД России принимают участие свыше 300 боксеров, представителей команд, тренеров и судей. Финальные поединки турнира состоятся 31 октября во Дворце спорта «Юность».

Возрастное ограничение: 12+