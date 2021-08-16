Челябинские атлеты победили на открытом турнире по пауэрлифтингу

В состязаниях приняли участие 75 спортсменов из 10 городов

Во Дворце спорта «Торпедо» завершился открытый Турнир по пауэрлифтингу (упражнение «жим лежа»). В нем приняли участие 75 спортсменов из 10 городов региона и гости из Екатеринбурга. В командном зачете победу одержали хозяева соревнований, сообщает областная Федерация пауэрлифтинга.

«Это традиционные соревнования, которые мы проводим 15-й год подряд в рамках Всероссийского дня физкультурника. К нам приезжают как титулованные мастера и международники, так и спортсмены-разрядники, чтобы попробовать свои силы и перенять опыт у известных атлетов», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» председатель региональной Федерации пауэрлифтинга Владислав Новокрещенов.

На прошедших состязаниях были заявлены один мастер спорта международного класса и 10 мастеров спорта. Они и подтвердили свой класс, заняв призовые места. Успешно в турнире выступили и хозяева турнира, занявшие первое место в командном зачете. Организаторами турнира выступили региональная Федерация пауэрлифтинга и СШОР «Атлет».