Челябинские бодибилдеры поразили бицепсами на турнире «Титаны Урала»

На соревнованиях в Екатеринбурге они завоевали 6 золотых медалей

Более 350 спортсменов из 25 регионов страны собрал всероссийский турнир по бодибилдингу «Титаны Урала», прошедший в Екатеринбурге. Поразили красотой тела и бицепсами атлеты Челябинской области. Шесть наших земляков стали абсолютными победителями соревнований в различных категориях, сообщает региональная федерация бодибилдинга и фитнеса.

Состязания в Екатеринбурге получились очень зрелищными, организаторы провели их на высочайшем уровне. Так считают участники турнира из Челябинска, которые в соцсетях поделились фотографиями с соревнований и поблагодарили принимающую сторону за гостеприимство.

«Яркая сцена, отличная организация, большое количество спортсменов и высочайшая конкуренция. В нелегкой дружеской борьбе, выиграв всего 2 балла, наша сборная заняла первое командное место», — отмечает руководитель Федерации бодибилдинга и фитнеса Челябинской области Иван Литвак.

Челябинские спортсмены стали абсолютными чемпионами в своих категориях. Среди них Евгений Цисарь (атлетик), Вадим Набиев (бодибилдинг), Анастасия Гуськова (акробатический фитнес), Наиль Халитов (классический бодибилдинг), Анна Самохина (фит-модель мастер), Алексей Проскуряков (бодибилдинг мастер).

Теперь южноуральские спортсмены будут готовиться к одному из главных стартов сезона — Кубку России по бодибилдингу и фитнесу. Эти соревнования пройдут с 24 по 28 апреля в Ульяновске.