В Нижнем Тагиле завершились межрегиональные соревнования по баскетболу среди юниоров. Хорошие результаты показала сборная Челябинской области, которая завоевала серебряные награды. Лучшим игроком команды стал Андрей Чапаленко, сообщает региональная федерация баскетбола.
Челябинцы одержали три победы и уступили лишь в групповом матче со сборной Тюменской области. Из группы южноуральские баскетболисты вышли со второй строчки.
«Первые две игры в группе дались тяжело: привыкали к партнерам по команде, да и подготовка к первенству прошла не гладко. Без проблем провели две игры против Свердловской области — 1 и ХМАО. Поражение на групповом этапе тюменской сборной стало решающим по распределению мест. Мы вторые. Будем исправлять ошибки и готовиться к полуфиналу первенства России», — рассказал тренер челябинской команды «Пионер-07» Евгений Елагин.
Добавим, что ранее в Челябинской области в селе Травники объявили о поиске нового тренера по баскетболу в рамках программы «Земский тренер». Специалист будет работать в физкультурно-оздоровительном комплексе «Луч». Земские тренеры в Челябинской области получают единовременную областную выплату в 1 миллион рублей.
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