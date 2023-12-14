Челябинские баскетболисты завоевали серебряные медали первенства УрФО

Южноуральцы примут участие в полуфинале первенства России

«Первые две игры в группе дались тяжело: привыкали к партнерам по команде, да и подготовка к первенству прошла не гладко. Без проблем провели две игры против Свердловской области — 1 и ХМАО. Поражение на групповом этапе тюменской сборной стало решающим по распределению мест. Мы вторые. Будем исправлять ошибки и готовиться к полуфиналу первенства России»,

— рассказал тренер челябинской команды «Пионер-07» Евгений Елагин.