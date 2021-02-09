Челябинские баскетболисты сыграют второй выездной матч в феврале

«Челбаскет» выйдет на паркет против «Чебоксарских Ястребов»

Второй выездной матч в феврале 2021 года проведет БК «Челбаскет». Во вторник, 9 февраля, подопечные Евгения Сорокина схлестнутся с «Чебоксарскими Ястребами».



Игра станет второй в противостоянии команд в этом сезоне. Предыдущая встреча прошла 22 ноября в Челябинске и закончилась поражением южноуральцев, 82:92. К очной игре сегодняшние соперники подходят после побед в предыдущих играх. В субботу, 6 февраля, «Челбаскет» на везде обыграл «Нефтехимик» из Тобольска, 93:89, а «Ястребы» в этот же день были сильнее магнитогорского «Металлурга», 81:71. Более того, для команды из Чебоксар победа над «сталеварами» стала второй подряд.

Клубы находятся на разных концах турнирной таблицы Суперлиги-2. «Чебоксарские Ястребы» идут в лидерах чемпионата и после 16 игр имеют в активе 69 очков. «Челбаскет» же расположился на седьмой строчке и за такое же количество матчей набрал 41 балл.

Встреча «Челбаскета» против «Чебоксарских Ястребов» состоится во вторник, 9 февраля, в Чебоксарах. Игра начнется в 20:00 по челябинскому времени.