Челябинские баскетболисты одержали победу над соперником из Ставрополя

Главный тренер команды «Челбаскет» отметил, что матч был непростым, а соперник — очень сильным

Накануне челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу над сильным соперником — командой «Динамо» из Ставрополя. Игра проходила на выезде для челябинских спортсменов и завершилась со счетом 82:75 в пользу «Челбаскета».

В первой четверти счет составил 20:25 — преимущество было у команды из Ставрополя. К концу второй четверти спортсмены «Челбаскета» не только сравняли счет, но и обогнали соперника — счет 45:32. В третьей четверти счет был бы равным, но челябинские спортсмены буквально за несколько секунд до окончания четверти вырвались вперед на три очка, и счет составил 56:54. Последняя, четвертая, завершилась победой «Челбаскета».

Евгений Сорокин, главный тренер челябинских баскетболистов, отметил, что победа в этом матче была очень важна, поскольку команда из Ставрополя является прямым конкурентом «Челбаскета» в борьбе за хорошее место в плей-офф.

«Начало игры получилось скомканным, это на сто процентов моя ответственность. Когда садишься за руль нового хорошего автомобиля, даже если уверен, первые несколько километров аккуратничаешь: узнаешь приборную панель, проверяешь мощность и так далее, но у нас не было времени проехаться спокойно и размеренно по крайнему правому ряду, мы сразу вылетели на скоростное шоссе... В перерыве удалось внести коррективы в игру, успокоить ребят, и каждый заиграл в свой баскетбол. Это и вылилось в итоговый результат: мы ушли на перерыв „минус 12“, а закончили с большим плюсом»,— охарактеризовал игру Евгений Сорокин.

Также главный тренер «Челбаскета» отметил, что моментами спортсменам не хватало организации, но они всё равно показали качественный баскетбол. И, конечно же, поблагодарил всех болельщиков за поддержку.