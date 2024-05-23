На открытой площадке на Кировке челябинские спортсмены показали опасные и рискованные трюки. Для выполнения таких упражнений нужно иметь хорошую физическую форму и иметь площадку для тренировок.
«Хотим, чтобы о трикинге узнал весь Челябинск, чтобы люди хотели учиться и заниматься им. Чтобы наших спортсменов приглашали на выступления разного уровня», — рассказал тренер по трикингу Александр Лушников.
Спортсмены признались, что мечтают о большой площадке для тренировок в зимнее время и летних уличных площадках.
«Сегодня мы обсудили с депутатом возможные направления развития спорта в регионе. Поговорили о возможности проведения выездных мероприятий и соревнований, о развитии идеологии здорового образа жизни в других городах Челябинской области», — говорит тренер Дмитрий Тихонов.
«Трикинг и воркаут — очень сложные виды активности. Ребята очень подготовлены, очень координированы. Здорово, что свободное время они тратят на свое саморазвитие. Мы, в свою очередь, продолжим диалог с ними и обговорим все волнующие моменты, обсудим развитие этих видов спорта в регионе», — сообщил Денис Лапытошкин.
Напомним, что на телеканале СТС проходит показ нового спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». Среди участников проекта и три школьника из Челябинска — скалолазы Владислав Иванов и Александр Кожухов, а также занимающийся воркаутом Тимофей Никитин.