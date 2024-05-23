Челябинские атлеты провели показательные соревнования по воркауту на Кировке

А потом обсудили развитие уличных видов спорта на Южном Урале

В Челябинске прошли показательные выступления спортсменов по трикингу и воркауту. После соревнований тренеры и спортсмены обсудили развитие уличных видов спорта с депутатом Челябинской городской думы Денисом Лапотышкиным, сообщает пресс-служба регионального Штаба общественной поддержки.

На открытой площадке на Кировке челябинские спортсмены показали опасные и рискованные трюки. Для выполнения таких упражнений нужно иметь хорошую физическую форму и иметь площадку для тренировок.

«Хотим, чтобы о трикинге узнал весь Челябинск, чтобы люди хотели учиться и заниматься им. Чтобы наших спортсменов приглашали на выступления разного уровня»,

— рассказал тренер по трикингу Александр Лушников.

Спортсмены признались, что мечтают о большой площадке для тренировок в зимнее время и летних уличных площадках.

«Сегодня мы обсудили с депутатом возможные направления развития спорта в регионе. Поговорили о возможности проведения выездных мероприятий и соревнований, о развитии идеологии здорового образа жизни в других городах Челябинской области», — говорит тренер Дмитрий Тихонов.



Многие альтернативные виды спорта включаются в программу Олимпийских игр, например брейк-данс. Уже в 2024 году в Париже пройдет первое олимпийское состязание спортсменов в этом виде спорта.

«Трикинг и воркаут — очень сложные виды активности. Ребята очень подготовлены, очень координированы. Здорово, что свободное время они тратят на свое саморазвитие. Мы, в свою очередь, продолжим диалог с ними и обговорим все волнующие моменты, обсудим развитие этих видов спорта в регионе»,

— сообщил Денис Лапытошкин.