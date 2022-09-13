Челябинская юношеская сборная стала бронзовым призером Кубка РФС

В матче за третье место челябинцы обыграли «Иртыш» со счетом 5:1

Челябинская юношеская сборная 2008 года рождения под эгидой ФК «Челябинск» стала бронзовым призером Кубка РФС среди команд Второй лиги. В матче за третье место челябинцы обыграли омский «Иртыш» со счетом 5:1, сообщает пресс-служба областной спортивной школы по футболу.



После поражения в серии пенальти в полуфинальном противостоянии с «Академией» из Пермского края на сегодняшний матч тренерский штаб челябинцев выпустил полурезервный состав.



Челябинцы уже в начале матча смогли забить два мяча. Голы Данила Макушенко и Константина Арестова были забиты в течение одной минуты, но уже через четыре минуты гости сумели отыграть один мяч. Во второй половине встречи обе команды по разу поразили ворота, но, проведя ряд замен, ФК «Челябинск» значительно освежил игру. Ворота гостей смогли поразить Тимур Хужахметов и дважды Кирилл Александров.



Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу ФК «Челябинск» — 5:1, но южноуральская сборная не прошла в финал отборочного этапа Кубка РФС среди команд Второй лиги.

