Челябинская юношеская сборная обеспечила себе первое место в групповом этапе «Кубка РФС»

Южноуральские футболисты обыграли «Носту» и «Иртыш»

В Челябинске проходит Межрегиональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кубок РФС» для юношей 2008 года рождения. Юношеская челябинская сборная под эгидой ФК «Челябинск» досрочно обеспечила себе первое место в групповом этапе турнира, сообщает пресс-служба областной спортивной школы по футболу.



В первом матче челябинцы одержали крупную победу над новотроицкой «Ностой» со счетом 6:0. Три южноуральских игрока сделали дубль. Сегодня наша команда отправила три мяча в сетку ворот омского «Иртыша» и за тур до окончания группового этапа стала недосягаемой для конкурентов. Уже на первой минуте красивым «парашютом» через вратаря счет открыл Егор Сергеев, а Тимур Хужахметов отметился очередным дублем. Финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу челябинцев — 3:0.



Таким образом, завтрашний матч с Уфой не будет иметь для ФК «Челябинск» турнирного значения, позволив тренерскому штабу произвести ротацию перед играм плей-офф. Напомним, что из каждой группы в полуфиналы выйдут по два лучших коллектива. Победитель Межрегионального этапа поедет на Всероссийский финал.

