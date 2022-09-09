В Челябинске проходит Межрегиональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кубок РФС» для юношей 2008 года рождения. Юношеская челябинская сборная под эгидой ФК «Челябинск» досрочно обеспечила себе первое место в групповом этапе турнира, сообщает пресс-служба областной спортивной школы по футболу.
В первом матче челябинцы одержали крупную победу над новотроицкой «Ностой» со счетом 6:0. Три южноуральских игрока сделали дубль. Сегодня наша команда отправила три мяча в сетку ворот омского «Иртыша» и за тур до окончания группового этапа стала недосягаемой для конкурентов. Уже на первой минуте красивым «парашютом» через вратаря счет открыл Егор Сергеев, а Тимур Хужахметов отметился очередным дублем. Финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу челябинцев — 3:0.
Таким образом, завтрашний матч с Уфой не будет иметь для ФК «Челябинск» турнирного значения, позволив тренерскому штабу произвести ротацию перед играм плей-офф. Напомним, что из каждой группы в полуфиналы выйдут по два лучших коллектива. Победитель Межрегионального этапа поедет на Всероссийский финал.
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